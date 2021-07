Volontariato in lutto, morto Paolo Caneva

Mondo del volontariato in lutto per la morte del missionario laico Paolo Caneva. Il codroipese si è spento, a 50 anni, in Etiopia, dove da molti anni era impegnato con diversi progetti a sostegno della popolazione locale. Un mese fa, mentre rientrava ad Addis Abeba per lavoro, ha contratto il Covid. Le sue condizioni si sono aggravate e hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva in una struttura sanitaria della capitale dove, nonostante l’assistenza ricevuta, il virus ha avuto la meglio.

Dalla sua prima missione nel 2004, Caneva si era innamorato dell’Africa e, nel 2006, aveva sposato un’etiope, Shitaye. Dal loro felice matrimonio sono nati quattro figli, ai quali si è poi aggiunto un bimbo adottivo.

Profondo lutto nella comunità di Codroipo dove giovedì 29 luglio, alle 19, è in programma una veglia di preghiera in Duomo. I funerali saranno celebrati in Etiopia, ma non è stata ancora fissata la data della celebrazione.