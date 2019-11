Una profonda voragine, causa l'incessante pioggia, si è aperta ieri sera, intorno alle 20.30, in via Basaldella a Campoformido. La profonda buca è stata presidiata dai carabinieri fino alla sua messa in sicurezza per evitare che i veicoli di passaggio finissero con le ruote dentro. Su richiesta dei Vigili del fuoco, sul posto si sono recate alle 22 le squadre della Protezione Civile di Udine e Campoformido che hanno provveduto a transennare la voragine.