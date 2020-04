Vuole più metadone, si spoglia e aggredisce il personale del Sert

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato Polo San Sabba hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trieste, su richiesta del Pm titolare del fascicolo, nei confronti di un uomo classe 1968, indagato per interruzione di pubblico servizio, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini, dirette dalla Procura delle Repubblica di Trieste, erano state avviate dopo due recenti interventi delle Forze dell’Ordine al Sert di piazzale Canestrini, dove l'uomo., con atteggiamento minaccioso, si era recato pretendendo dai sanitari la consegna di una quantità di metadone superiore a quella prescritta.

In particolare, il 13 marzo si era spogliato, procurandosi ferite da taglio e aveva minacciato ripetutamente non solo i sanitari presenti, ma anche gli agenti intervenuti. Nel mese di aprile, i sanitari del Sert si sono trovati ancora una volta ad avere a che fare con il 52enne, che si era nuovamente presentato pretendendo un dosaggio di metadone superiore a quello prescritto. Al rifiuto, l’uomo prima ha offeso e minacciato gli operatori sanitari e la pattuglia della Polizia di Stato nel frattempo intervenuta e, poi, ha minacciato di morte un operatore del Sert, affinché gli prescrivesse altre dosi di metadone, interrompendo, così, per un considerevole lasso di tempo, il pubblico servizio svolto dai sanitari del Dipartimento delle Dipendenze.

Alla luce di questi comportamenti il Gip, accogliendo la richiesta del Pm, ha disposto la sua incarcerazione, eseguita ieri.