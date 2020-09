Vuole votare senza mascherina, finisce in manette

Poco dopo le 17 di ieri, a Codroipo, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti al seggio elettorale di piazza Dante dove hanno arrestato un uomo di 52 anni, del posto. Nonostante l'esplicita richiesta del personale di vigilanza al seggio d'indossare la mascherina, si è prima rifiutato di ottemperare all'obbligo, rifiutandosi poi di fornire i documenti di riconoscimento ai militari dell'Arma. Durante le fasi di trasporto in caserma, per accertamenti, l'uomo ha colpito i Carabinieri con più gomitate; è stato così tratto in arresto per resistenza.

Le operazioni di voto non sono mai state interrotte nè hanno subito rallentamenti. L'uomo è stato anche sanzionato per non aver indossato la mascherina.