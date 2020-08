Week end di Ferragosto, al via ai controlli straordinari

Sono iniziati i servizi interforze di controllo straordinario disposti dal Questore Petronzi per tutto il weekend di Ferragosto ed in linea con quanto deciso in occasione dei Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Monitorate in particolare le numerose presenze registrate in città e provincia, con un'attenzione speciale alla fascia serale-notturna e ai luoghi di maggiore aggregazione, sia nel capoluogo che lungo la riviera, anche alla luce delle recenti disposizioni anti Covid-19 e agli obblighi previsti per chi fa rientro in Italia.

Nel complesso, nel corso della nottata, il dispositivo straordinario, deputato anche al monitoraggio del traffico veicolare proveniente dalla Slovenia, ha identificato 130 persone e 38 veicoli. A questo, si aggiunge l’apporto dell’ordinario servizio di controllo del territorio della Questura di Trieste, che ha portato alla identificazione di ulteriori 100 persone, controllato 22 veicoli e assicurato l'attività di pronto intervento a fronte delle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini.



Particolare attenzione è stata rivolta alla serata organizzata dalla discoteca Cantera di Sistiana, sicuramente l'evento con maggior richiamo di pubblico che ha visto alternarsi sul palco vari artisti dal vivo, con la presenza del noto dj Bob Sinclar, che si è esibito per circa due ore di fronte a un migliaio di spettatori.La manifestazione è stata monitorata, anche nella fase preparatoria, in stretto raccordo con gli organizzatori e il Comune di Duino, con la previsione di una fitta serie di prescrizioni per assicurare il rispetto delle linee guida previste per gli eventi con forte partecipazione di pubblico.Tra gli standard di sicurezza richiesti, in particolare, l'impiego di un adeguato servizio di security, la verifica degli accessi e delle capienze, debitamente calibrate per scongiurare eccessivi affollamenti, il rispetto delle disposizioni anti Covid-19, quali l'uso delle mascherine, anche da parte di tutto il personale in servizio.Per quanto riguarda infine gli esercizi pubblici controllati, due locali sono stati sanzionati perché non in regola con gli impianti per la diffusione della musica e per carenze e irregolarità nelle autorizzazioni.Nelle zone di confine, il Settore Polizia Frontiera di Trieste ha continuato efficacemente nelle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e per verificare il rispetto delle disposizioni emesse dal Ministero della Salute relativamente al rientro in territorio nazionale da Paesi considerati a rischio epidemiologico. Gli equipaggi della Polizia Stradale ed il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria hanno monitorato le principali arterie viarie e in particolare la stazione di Trieste Centrale, veri assi nevralgici per i viaggiatori, turisti e non.Un Ferragosto al servizio del cittadino per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, senza trascurare l’attività di controllo per la migliore attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.