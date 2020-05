Week end di lavori in A4. Chiuso il tratto Portogruaro - Latisana

Lavori a pieno ritmo in autostrada, approfittando del traffico ancora scarso. Si tratta sia di interventi riguardanti la costruzione della terza corsia sia di manutenzioni del manto stradale che richiederanno chiusure e modifiche alla circolazione.

Il primo lavoro inizierà venerdì 8 maggio, alle ore 23, e riguarderà sette chilometri di A4, dalla barriera di Trieste Lisert allo svincolo di Redipuglia in direzione Venezia, tratto dove sarà rifatta la pavimentazione, particolarmente usurata per la concentrazione di mezzi pesanti in transito. Il traffico proveniente da Trieste sarà spostato sulla carreggiata opposta, dove si viaggerà a doppio senso di marcia.

Il casello di Redipuglia, in uscita, sarà chiuso. L’intervento durerà fino alle 21 di domenica 10 maggio. Autostrada A4 chiusa, fra Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni dalle 19 di sabato 9 alle 13 di domenica 10 maggio per consentire due diversi tipi di interventi: la predisposizione del fondo stradale per la stesa dell’asfalto drenante e la spinta di uno scatolare in cemento armato (una struttura a forma di parallelepipedo cavo) sotto l’autostrada, operazione, questa, piuttosto complessa e lunga, indispensabile per realizzare il collegamento idraulico fra i fossi che raccolgono l’acqua dalla campagna a nord dell’autostrada con quelli a sud. I veicoli provenienti da Venezia e diretti a Trieste dovranno quindi uscire alla barriera di Portogruaro e proseguire sulla viabilità esterna per poi rientrare a Latisana.

Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Latisana e rientrare a Portogruaro. Chi proviene dalla A28 potrà immettersi sulla A4 solo in direzione Venezia mentre, se è diretto a Trieste dovrà uscire a Portogruaro, e proseguire sulla la viabilità ordinaria per poi rientrare in A4 al casello di Latisana.