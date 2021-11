Weekend di controlli su strada, raffica di multe

In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, la Polizia di Stato ha predisposto, per l’ex provincia di Udine, numerosi controlli specifici messi in campo dal personale della Polizia Stradale per prevenire e ridurre i comportamenti sbagliati dei conducenti dovuti al mancato rispetto del codice della strada.

Nel complesso sono state impiegate nel periodo dal 19 al 21 novembre un totale di cinque pattuglie, anche civili, nonché 12 pattuglie sulla tratta autostradale di competenza, che hanno comminato complessivamente 43 multe. Nel dettaglio, sono state rilevare 20 violazioni per l’uso improprio del telefono cellulare alla guida, 15 per mancato o scorretto uso delle cinture di sicurezza, sei per il superamento del limite di velocità, una per guida contromano e una per mancata copertura assicurativa, procedendo contestualmente al ritiro di due patenti di guida.