Weekend di lavori sulla tangenziale di Mestre

Autovie Venete comunica che dalle 21 di venerdì 6 alle 6 di lunedì 9 maggio la Tangenziale di Mestre (A57) in direzione Trieste sarà interessata da lavori di ripavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale in un tratto di circa 3 chilometri compresi tra l’uscita Terraglio e l’allacciamento A57/A27.

L’intervento, programmato da Autovie Venete, si rende necessario per consentire la corretta manutenzione del manto stradale in vista della prossima stagione estiva, quando verrà raggiunto il picco dei transiti e deve essere effettuato in questo periodo dell’anno in quanto la stesa dell’asfalto richiede temperature miti.

L’attività si svolgerà a “scacchiera”, ovvero chiudendo continuativamente e alternativamente due delle tre corsie di marcia, senza interdire alla circolazione l’intero tratto autostradale e consentendo di eseguire in un solo fine settimana (quando il traffico dei mezzi pesanti risulta minore) lavori che, altrimenti, avrebbero richiesto l’impiego di più notti, oltre a permettere di fruire, già al momento della disattivazione del cantiere, della segnaletica orizzontale.

Tuttavia, la riduzione da tre a una corsia di marcia provocherà inevitabili rallentamenti e code negli orari di maggior traffico: per questo Autovie Venete e Concessioni Autostradali Venete, d’accordo con gli altri enti gestori della viabilità esterna (Comune di Venezia, Città Metropolitana, Veneto Strade e Anas), hanno definito un piano operativo che prevede, al Bivio A4/A57, il dirottamento del traffico della A4 in direzione Trieste, con deviazione consigliata per il Passante di Mestre.

Anche a chi proviene da sud (SS 309 Romea) con direzione Trieste-Belluno è fortemente consigliato il Passante di Mestre, attraverso il percorso SP 81, accesso in A57 dal casello di Mira-Oriago con direzione Milano e successiva deviazione per il Passante al Bivio A4/A57, direzione Trieste.

Per il traffico della Tangenziale in direzione Trieste-Aeroporto-Belluno, attenzione in particolare dalle 20 di sabato e per tutta la domenica, fino al termine dei lavori, quando oltre al restringimento di carreggiata, il programma dei lavori riguarderà la chiusura degli svincoli Terraglio (in uscita e in entrata) e l’uscita Raccordo Marco Polo-Belluno.

Le concessionarie indicheranno attraverso i pannelli a messaggio variabile chiusure, deviazioni e percorsi consigliati, oltre a segnalare la situazione del traffico in tempo reale. Prima di mettersi in viaggio si raccomanda di informarsi attraverso il sito e la app Infoviaggiando e il numero verde 800996099. CAV segnalerà eventuali incolonnamenti anche attraverso la sezione Infotraffico del proprio sito www.cavspa.it e l’account Twitter @CAV_Spa.