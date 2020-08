Weekend, ultime partenze e seconda tranche di rientri

Con la pandemia, sono cambiate anche le vacanze. Località marine del Friuli Venezia Giulia e del Veneto al top durante i weekend estivi e traffico in aumento lungo la rete autostradale.

I caselli cosiddetti “balneari” sono quelli che registrano un incremento dei flussi, in uscita, rispetto allo scorso anno, spiega Autovie Venete in una nota.

Durante l’ultimo fine settimana (sabato 22 e domenica 23 agosto), il casello di Latisana ha registrato un più 7 per cento nella giornata di sabato e un più 1 per cento nella giornata di domenica. Udine Sud segna l’incremento più vistoso (+ 20% in uscita e + 76% in entrata) a dimostrazione che sono soprattutto i turisti “locali” a muoversi da e verso il mare e la montagna.

In aumento pure San Stino (in direzione Caorle) e Meolo da dove il traffico si dirige verso la Treviso-mare (in entrambi i caselli + 2%).



i due caselli attraverso i quali passa il traffico diretto verso la Croazia e, più in generale, tutte le località della costa dalmata.In questo ultimo week end di agosto si assisterà alleSull’andamento del traffico peserà, però,. In considerazione del meteo e, sulla base dei dati registrati da inizio luglio (- 23% di transiti sull’intera rete il sabato e – 18% la domenica), Autovie Venete ha previsto per, mentre quelli perLa Società autostradale ha previsto un rinforzo degli esattori in particolare ai caselli di Latisana, San Stino di Livenza e San Donà di Piave.: Latisana, Palmanova e Udine Sud. Fondamentale poi il ruolo della Croce Rossa Italiana incaricata di svolgere i. Ai piazzali di San Giorgio di Nogaro e di San Donà di Piave, sono pronti a prestare soccorso – su indicazione del Centro Radio Informativo di Autovie – in caso di incidente. Un primo aiuto indispensabile, attivo durante questadalle 10 alle 20.Autovie ricorda, infine, che: dalle 8 alle 16 di sabato 29 e dalle 7 alle 22 di domenica 30 agosto.