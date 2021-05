Si è introdotto in un parco cittadino, a Udine, armato di bombolette spray per realizzare un murales, ma è stato scoperto e denunciato. Protagonista della vicenda un 39enne che è stato notato da un residente che ha allertato la centrale operativa della Polizia Locale. Gli agenti, giunti sul posto hanno colto in flagrante il writer, mentre era impegnato nell'esecuzione di un disegno di ampie dimensioni su di un muro. L'uomo è stato denunciato per il reato di imbrattamento.