X Mas, municipio blindato a Gorizia

È un clima di tensione crescente quello che si respira a Gorizia in questi giorni. Si avvicina il 18 gennaio e, come ogni anno, gli appartenenti all’associazione Combattenti X Mas e altre realtà arriveranno in Municipio e, accolti da un assessore, deporranno una corona alla lapide che ricorda i deportati del comune di Gorizia nel maggio del 1945. Dall’altra parte l’Anpi provinciale e altre associazioni hanno organizzato un corteo da Piazza della Rimembranza fino al Comune.

Insomma, anche per l’edizione 2020 si prospetta una giornata particolarmente tesa. Nel frattempo, ignoti hanno affisso su uno dei piloni del cavalcavia 4° Stormo Caccia un manifesto. “Gorizia grida: mai più antifascismo”, questo il messaggio. A denunciarne l’apparizione, proprio di fronte al cimitero civile, il Forum Gorizia che l’ha postato commentando “e nel buio della notte…”. Per ora non sono apparse rivendicazioni né sui social né a mezzo stampa.

In ogni caso l’evento di sabato 18, come ha fatto sapere la Prefettura di Gorizia, “sarà riservato esclusivamente ai componenti dell’associazione Decima Flottiglia Mas e altre associazione combattentistiche che usualmente partecipano alla commemorazione, che saranno ricevuti da un assessore designato dal Comune di Gorizia”. A essere preposta al servizio di filtraggio all’ingresso sarà la Polizia locale. “Durante la celebrazione – conclude la Prefettura – l’ingresso nella Casa Comunale sarà comunque consentito ai membri dell’Amministrazione Comunale e al personale in servizio”.