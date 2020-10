Zaino abbandonato, scatta l'allarme bomba

Questa notte, intorno alle 2.30, gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato hanno fatto brillare uno zaino, abbandonato nei pressi di un semaforo in via Ghega, a Trieste. All’interno, per fortuna, c'erano solo alcuni vestiti ed effetti personali maschili. A notarlo una pattuglia della Polizia Ferroviaria che ha messo in sicurezza l’area fino all’arrivo degli specialisti.

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un cittadino marocchino del 1984. E’ stato sorpreso a rubare un capo di abbigliamento, al quale aveva strappato l’antitaccheggio, all’interno di un negozio di via San Lazzaro angolo via Ponchielli. Sul posto personale della Squadra Volante della Questura che ha identificato l’uomo. Ricostruito l’episodio, è stato accompagnato in Questura e, dopo gli atti rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.