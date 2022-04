Zaino sospetto sul treno, intervento degli artificieri a Trieste

A Trieste, a bordo di un treno in partenza per Vienna, ieri è intervenuta la squadra artificieri della Polizia di Stato, allertata dal personale Polfer, a causa del rinvenimento di uno zaino sospetto.

Il protocollo previsto in questi casi ha comportato, per precauzione, lo spostamento di un convoglio posto accanto al Trieste-Vienna. Il tutto ha richiesto una decina di minuti e si è risolto, fortunatamente, senza ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in quanto lo zaino è risultato essere un bagaglio dimenticato a bordo da qualche passeggero distratto.

A Udine, la Polizia Ferroviaria ha fermato e indagato tre persone, per inosservanza del foglio di via e per reati contro il patrimonio.

Complessivamente, 79 operatori Polfer, coadiuvati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza di Trieste, sono stati impegnati, ieri, sull’intero territorio regionale, nella quarta giornata dell’operazione straordinaria denominata Stazioni Sicure. 18 gli scali ferroviari regionali ispezionati nell’arco delle 24 ore e oltre 700 le persone sottoposte a controllo.