Zigzaga con l'autoarticolato, era alla guida ubriaco

Ieri una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Amaro in servizio lungo la A23, nei pressi del Comune di Chiusaforte, in direzione Austria, ha intercettato un autoarticolato di ben 44 tonnellate di peso complessivo, che procedeva zigzagando sulla carreggiata, con cambiamenti di corsia ingiustificati e pericolosi. Immediatamente gli agenti hanno inseguito il veicolo, riuscendo a farlo fermare in una piazzola di sosta.

Gli operatori hanno identificato il conducente, un cittadino turco 54enne, che è subito apparso in evidente stato confusionale, manifestando chiaramente sintomi di assunzione di sostanze alcoliche. Il controllo con l'etilometro ha confermato i sospetti dei poliziotti, con un esito di ben 2,73 grammi di alcool per litro di sangue.

Il veicolo è stato sequestrato e il conducente, al quale è stata subito tolta la patente, è stato indagato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di essere un conducente professionale alla guida di un mezzo pesante. Il camion era partito dal porto di Trieste e aveva percorso oltre 100 chilometri prima dell’intervento dei Poliziotti di Amaro.