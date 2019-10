Zigzagava a fari spenti lungo la A28, alcoltest oltre sei volte il limite

Ieri notte, una pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone in servizio lungo l’autostrada A28, ha notato un veicolo che procedeva verso il casello di Portogruaro in modo irregolare, a velocità ridotta e con le luci non adeguate per la guida notturna. I poliziotti hanno immediatamente fermato il veicolo, nei pressi dell’area di servizio di Gruaro, per evitare situazioni di pericolo. Al volante c’era una 42enne italiana in evidente stato di ebbrezza; l’alcoltest ha dato esito di 3,10 g/l, un valore sei volte superiore al limite consentito. La donna è stata dunque denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Il Vice Questore Gianluca Romiti ricorda che “circolare con un tasso alcolemico così alto significa perdere quasi completamente la capacità di coordinamento e reazione di fronte a stimoli o sollecitazioni provenienti dal campo visivo. Se a tutto ciò si aggiunge l’effetto euforizzante che l’alcol, in un primo momento provoca sulle persone, si capisce immediatamente che non c’è nulla di più pericoloso e irresponsabile di una condotta come quella repressa dai nostri agenti”.