Zona a traffico limitato, a Udine arriveranno migliaia di multe

A Udine scoppia una nuova polemica politica. Il casus belli? Le multe relative al breve periodo di attivazione - tra aprile e luglio 2018 - della Zona a traffico limitato, voluta dalla Giunta Honsell e poi abrogata dall’Amministrazione Fontanini.

Sono, infatti, in arrivo migliaia di verbali per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere posizionate ai varchi del centro storico mentre violavano la Ztl.

Delle oltre 30mila sanzioni comminate, principalmente nella fase di avvio del provvedimento, una buona fetta – oltre 13mila - erano state subito pagate, mentre quasi 10mila erano state ‘stralciate’ in seguito ai ricorsi. Resta, però, una quota consistente di multe non saldate, per le quali non era stato ammesso il ricorso.

Le cartelle erano state fermate d’ufficio – come moltissimi altri versamenti – a causa dell’emergenza Covid. Ma ora l’Agenzia delle Entrate presenterà il conto. Che, in alcuni, casi sarà davvero salatissimo. Alcuni avvisi, infatti, potrebbero aggirarsi attorno ai 30mila euro.

“Uno tsunami, più che un’onda lunga, quello delle multe della Ztl", attacca dalla Giunta Fontanini l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. "Sapevamo di ereditare una situazione difficile, ma la realtà ha superato le fantasie più sfrenate. La loro Ztl è stata, praticamente, un tiro al bersaglio contro i cittadini. A distanza di anni, lo confesso, resto ancora sorpreso pensando alle intuizioni geniali della Giunta precedente. Assieme alla collega Francesca Laudicina, abbiamo pensato a una iniziativa che faccia chiarezza sulle responsabilità di questa vicenda grottesca, pesante e, talvolta, drammatica per i cittadini”.

“Abbiamo una proposta: istituire uno sportello per gli ex assessori dalla sinistra udinese. Noi mettiamo a disposizione gli spazi, loro potranno illustrare nei dettagli ai cittadini e agli imprenditori in difficoltà per le cartelle esattoriali ricevute, il loro piano brillante e, soprattutto, potranno spiegare come sia possibile che arrivi questo diluvio di multe. Soprattutto, potranno dare la soluzione al problema”.

“Loquaci e spavaldi quando si parla di Babbo Natale e delle giostre, i consiglieri dell’opposizione paiono meno ciarlieri e più timidini quando si tratta di descrivere le loro attività del recente passato", continua Ciani. "Ricordiamo che la nostra Giunta ha praticamente da subito spento le telecamere per mettere fine allo stillicidio. La giunta Honsell ha lasciato il segno per questa città: multe a raffica per i cittadini, porte spalancate per gli immigrati, acqua gratis a fiumi per i nomadi. Siamo sicuri che i cittadini si ricorderanno, tra un anno, di come la sinistra ha gestito questa città”.