Zona gialla, l'appello del sindaco Ciriani

"Siamo tutti felici di essere passati in zona gialla e di riassaporare un po’ di libertà, anche se parziale. La domanda, ora, è come custodire questo bene per poi beneficiare il più presto possibile di una libertà piena. Credo che la risposta sia una grande alleanza di tutta la nostra comunità, affinchè i nostri comportamenti siano responsabili e corretti, scongiurando così di tornare indietro. Io confido e faccio appello all’alto senso civico della stragrande maggioranza dei pordenonesi". Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, fa appello con queste parole alla responsabilità i suoi cittadini, in occasione del ritorno in zona gialla.

"Coltiviamo una convivenza intelligente con il virus – argomenta Ciriani - godiamo in maniera intelligente di bar e ristoranti aperti, per evitare che richiudano. E’ un modo per sostenere queste attività a recuperare un po’ di ossigeno, evitando multe e polemiche. Insomma, comportiamoci con misura pur ritrovando il più che legittimo gusto delle relazioni e dello stare assieme. Lo dico a tutti e anche ai ragazzi, alla loro sacrosanta euforia e diritto di stare assieme: coltivateli, ma sapendo che anche a voi spetta il compito di essere responsabili, perché per fortuna non vi ammalate ma potete essere potenziale veicolo di contagio. Se teniamo tutti questi atteggiamenti – è la conclusione - aiutiamo noi stessi, contribuiamo ad abbassare la pressione sulle strutture sanitarie, aiutiamo il commercio".