Zoppola, 27 casi positivi nella casa di riposo

Un'altra delle strutture che sta particolarmente soffrendo a causa del Coronavirus è la casa di riposo di Castions di Zoppola. "Oggi è stata una giornata particolarmente pesante per il territorio", spiega il sindaco Francesca Papais. "Sono 27 i casi positivi all'interno della struttura, ai quali se ne sommano altri dieci nel territorio. Grazie a un mezzo mobile è stato possibile effettuare le radiografie direttamente in struttura agli ospiti risultati positivi. Continuiamo a rispettare le regole e a uscire solo per motivi essenziali", conclude il post del sindaco di Zoppola che sottolinea come la Fondazione Micoli Toscano, che gestisce la casa di riposo, abbia attivato, sul proprio sito internet, una sezione dedicata agli aggiornamenti.

La situazione odierna, a fronte di 108 ospiti, indica in 23 gli ospiti positivi in struttura, mentre quattro persone sono ricoverate in ospedale.

"Stiamo gestendo una situazione la cui complessità sanitaria e sociale è nota a tutti", spiega il direttore generale della struttura, Ludovico Cafaro. "Viviamo una realtà che, nel microcosmo della casa di riposo, è specchio fedele di quanto accade nelle nostre città e paesi, in misura più o meno analoga ma con numeri diversi. Improvvisamente stiamo sperimentando una situazione che non era prevedibile e alla quale non eravamo preparati. Se è vero, infatti, che una situazione emergenziale interna avrebbe potuto sempre riguardarci e per quella abbiamo comunque strumenti e protocolli per affrontarla, ci troviamo nella condizione che la nostra è l’emergenza dei territori, locale e nazionale".

"Le soluzioni codificate nei nostri protocolli operativi a cui avremmo fatto ricorso quando l’emergenza avesse travalicato le nostre possibilità, non sono più facilmente percorribili, stante l’emergenza che vivono le strutture ospedaliere. In questo quadro, comprendiamo l’ansia che vivono le famiglie nell’attendere notizie e sperare che quelle positive prevalgano su quelle meno buone", spiega ancora il direttore Cafaro. "Ho ricevuto in queste giornate di crescente preoccupazione richieste da più parti di un’adeguata informazione. Inizialmente avevamo delegato al servizio infermieristico interno la divulgazione delle notizie ma il diffondersi della condizione di positività, il venir meno dal servizio attivo di una parte del personale - o perché positivo al virus o per l’attuazione delle quarantene di legge (condizione che ha riguardato anche alcuni dei responsabili dei servizi) - ha fatto si che si desse prevalenza alle attività essenziali riguardanti la puntuale assistenza agli ospiti, comprimendo il tempo per la parte divulgativa della situazione".

"Al fine di evitare, quindi, la necessità di distogliere una parte del loro tempo dalle attività a vantaggio degli ospiti, abbiamo istituito un canale comunicativo sul nostro sito www.micolitoscano.it che, in apposita sezione, riporterà gli aggiornamenti giornalieri della situazione operativa della casa di riposo in generale, non potendo ovviamente entrare nello specifico di singole situazioni personali. Per coloro che non potessero utilizzare i canali informatici, abbiamo previsto l’invio tramite appositi canali telefonici delle suddette informazioni. Confidiamo nella comprensione di tutti sullo sforzo organizzativo ma in particolare su quello assistenziale che si sta svolgendo in questo momento da parte di tutti coloro che operano a vantaggio degli anziani ospiti", conclude Cafaro.