Zoppola, addio a una bambina di cinque anni

Cordoglio a Zoppola per la scomparsa della piccola Vittoria, che da alcuni mesi combatteva con un tumore al cervello. La bambina di Poincicco, che domenica avrebbe compiuto 6 anni, si è spenta questa mattina, lasciando nel dolore la famiglia.

Nei giorni scorsi i genitori avevano comperato assieme ai suoi compagni una macchina elettrica, da lei sognata, da regalarle durante la festa programmata per domenica. Purtroppo non c’è stato il tempo per poterla festeggiare.

“La nostra super guerriera – hanno scritto papà e mamma nella pagina Facebook dedicata alla piccola - ha guadagnato le sue ali da angioletto oggi... Ci ha lasciato soli... Ci ha spaccato il cuore... Ti prego corri felice adesso, senza più nessuna sofferenza”.