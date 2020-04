Zoppola, ancora una vittima del Covid in casa di riposo

Ancora un decesso tra gli ospiti della casa di riposo Micoli Toscano di Castions di Zoppola. Oggi si è spento all’ospedale di Pordenone, dove era ricoverato, Albino Micelli, classe 1937.

L’uomo era originario di Resia. Si tratta della 14esima vittima per Coronavirus nella struttura Zoppola. Negli ultimi mesi sono morti anche cinque ospiti per motivi non legati al contagio.

Attualmente i positivi in struttura sono 37, su 77 presenti. Anche dieci dipendenti risultano contagiati. Due gli anziani che sono, invece, guariti dal Covid-19.