Zoppola, due nuovi decessi in casa di riposo

Ancora due lutti nella casa di riposo di Castions di Zoppola: lo conferma a Telefriuli il sindaco, Francesca Papais: "Sono appena stata informata delle due persone che hanno perso la vita. Una era in ospedale per altre cause, e anche l’altra era ricoverata. Una di queste due persone era uscita dalla struttura con la definizione di 'ospite negativo' e mi riferiscono sia diventata positiva in ospedale".

"C'è, però, anche una buona notizia: abbiamo le prime due ospiti guarite, con due tamponi consecutivi negativi. Questo ci fa sperare. Ringraziamo tutte le persone, in particolare i sanitari e gli operatori che si stanno danno tanto da fare senza sosta, in questo periodo di emergenza".