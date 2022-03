Zoppola, fumo e fiamme al Planet Fun

Incendio nel tardo pomeriggio al Planet Fun, complesso che ospita ristorante, bingo e la discoteca Opium a Zoppola. A prendere fuoco la copertura dello stabile commerciale di via Risera, in particolare alcuni pannelli che servivano all’isolamento del tetto, a cui stava lavorando una ditta esterna.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco di Pordenone, sul posto con diverse squadre e l’autoscala. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, che non si sono propagate al resto del locale.

All’interno, non è stato riscontrato alcun danno, ma per precauzione sono stati fatti uscire i presenti visto il forte odore di fumo, in attesa della normale ripresa dell’attività.

Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i carabinieri di Pordenone e la Guardia di finanza, che stanno svolgendo alcuni accertamenti.