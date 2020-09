Zoppola, insegnante trovata senza vita in casa

Una donna di 45 anni, A.F. le sue iniziali, insegnante, è stata trovata morta intorno alle 18 di ieri, nella sua abitazione di Zoppola, in via Panciera. A fare la tragica scoperta il marito, rientrato insieme al figlio minore. Le circostanze poco chiare del decesso hanno richiesto l'intervento dei militari dell'Arma del Nucleo Investigativo di Pordenone.

Nella notte sono stati ascoltati i parenti. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per permettere le operazioni di rilievo. L'ipotesi più attendibile al momento è quella di una morte accidentale: è possibile che la donna, molto conosciuta e stimata in paese, sia caduta e sia rimasta gravemente ferita, oppure che si sia sentita male e che, di conseguenza, sia caduta. Diverse le tracce di sangue, infatti, trovate in casa.

A dare l'allarme è stato il marito, non appena rientrato. Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari inviati tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova. La salma è stata composta in camera mortuaria, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.