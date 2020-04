Zoppola, la Procura apre un fascicolo sulla casa di riposo

La Procura di Pordenone ha aperto un fasciolo per le morti da Covid-19 avvenute nella casa di riposo di Castions di Zoppola e nell'Hospice di San Vito al Tagliamento. Nelle due strutture, infatti, si sono registrati rispettivamente 15 e quattro decessi tra gli anziani, alcuni dei quali giunti dalla Rsa sanvitese.

L'ultima vittima questa mattina a Castions: si è spenta una donna di 102 anni, Augusta Bomben, la più anziana ospite morta per Covid-19; era originaria di Zoppola.

La serie di decessi nella casa di riposo Micoli Toscano è senza fine e, anche alla luce del fatto che in altre strutture della regione non ci sono stati contagi, la Procura guidata da Raffaele Tito vuole capire se ci siano state responsabilità al riguardo e se qualcosa non abbia funzionato a dovere.

Nessuno è indagato e si procede d'ufficio per omicidio colposo plurimo. I due fascicoli sono stati affidati ai sostituti procuratori Federico Facchin e Maria Grazia Zaina.

La situazione più allarmante è quella della Micoli Toscano dove, nell'ultimo mese, si conta una vittima ogni due giorni. Salito anche il numero di anziani positivi: attualmente sono 38 sui 76 ospiti presenti in struttura. Sono 10 le persone ricoverate, mentre tra gli operatori otto sono risultati positivi al tampone per Covid-19. La Procura insomma vuole chiare la mappa del contagi e verificare se tutti i protocolli siano stati rispettati.