Zoppola piange un'altra vittima del Coronavirus

C’è un ulteriore vittima del Coronavirus tra gli ospiti della casa di riposo Micoli Toscani di Castions di Zoppola, la dodicesima. Oggi si è spento all’ospedale di Pordenone, dove era ricoverato da qualche tempo, Giuseppe Rorai, 80 anni.

Anche per l’uomo non c’è stato nulla da fare contro il Covid 19. Al momento nella struttura di Zoppola, che prima dell’emergenza ospitava 108 anziani, ci sono 78 ospiti, dei quali 54 negativi e 24 positivi, posizionati in un’area apposita. Altri 13 sono attualmente ricoverati nelle strutture ospedaliere della regione. Due sono gli anziani ufficialmente dichiarati guariti.

Si riscontrano anche nove casi di positività tra il personale dipendente. Da inizio emergenza sono deceduti altri quattro anziani, ma per cause diverse dal Coronavirus. La situazione continua a essere tenuta sotto stretto controllo dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale.