Zoppola, tamponi al Palazzetto dello Sport

Il Palazzetto dello Sport sarà la sede per effettuare i tamponi per rilevare il Covid in modalità drive in. E’ l’idea a cui stava lavorando l’amministrazione comunale di Zoppola. Dopo un importante confronto con i medici di medicina generale del territorio, la Giunta ha deciso di mettere a disposizione il palasport per effettuare i tamponi rapidi in modalità drive-in.

“L’area è centrale e facilmente accessibile – spiega il sindaco Francesca Papais - e in più è dotata di spazi interni ed esterni per ospitare i medici e farli lavorare in sicurezza. I cittadini che dovranno fare l’esame, solo previo indicazione del proprio medico, arriveranno in auto e una volta abbassato il finestrino si troveranno di fronte la persona incaricata di effettuare il test. Un grazie di cuore va ai nostri medici per l’importante disponibilità dimostrata anche in questa occasione”, conclude Papais.

Il tutto, al fine di offrire un concreto ausilio al rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica in questa delicata fase dell’emergenza da Covid-19. Sempre con questo spirito il Comune provvederà anche ad acquistare un quantitativo di tamponi in aggiunta alla fornitura che verrà data ai medici di medicina generale, per consentire loro di avviare quanto prima tale indagine. Inoltre verrà garantito il supporto logistico necessario anche con l’impiego del personale del Comune.