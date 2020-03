Zoppola, un decesso tra gli ospiti nella casa di riposo

In un post pubblicato questa mattina su Facebook dal sindaco di Zoppola, Francesca Papais, il primo cittadino fornisce il quadro della situazione nella casa di riposo di Castions. "Gli ospiti positivi risultano dieci, dei quali due attualmente ricoverati in ospedale. Purtroppo un'ospite è deceduta in ospedale. Tra gli operatori risultano, invece, sei casi. In queste ore vengono sottoposti a tampone preventivo, da parte dell'autorità sanitaria, circa quaranta operatori".

"E' stato progettato un piano di redistribuzione dei posti letto, configurando un nucleo come segue: cinque camere con otto ospiti positivi e sette camere con 14 ospiti non testati, che comunque vengono trattati come casi sospetti. Sottolineo la disponibilità e la devozione di tutto il personale, nessuno escluso. In particolare dei fisioterapisti, infermieri, manutentori, personale di animazione, operatrici delle pulizie, che, insieme agli Oss, oltre alle normali attività, hanno dato una mano per spostare i letti, igienizzare e preparare le camere", spiega Papais.

"E' stata stilata una procedura con indicazioni operative di accesso nel nucleo Covid e per la gestione dei Dpi, consultabile anche dai tablet interni in uso al personale. E' stata inviata al Dipartimento di prevenzione una nuova piantina del nucleo, aggiornato e trasmesso il quadro degli ospiti sintomatici".

"Il personale infermieristico è in contatto con i Medici di medicina generale e la farmacia Trojani, con cui tramite il portale online condiviso, vengono evasi gli ordini", ricoda il sindaco.

"E' infine sempre possibile prendere contatti con i propri parenti mediante videochiamate da prenotare tramite il centralino, dal lunedì al venerdì fino alle 13. A causa del sovraccarico di lavoro per gli infermieri professionali, le informazioni di carattere sanitario riguardanti i propri congiunti, ospiti della struttura, potranno anche queste essere prenotate negli orari e nei giorni sopra indicati. Laddove si dovesse verificare la necessità di un ricovero ospedaliero, i parenti saranno contattati in qualsiasi giorno della settimana", ricorda il direttore della struttura Ludovico Cafaro.