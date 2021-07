‘Mirabilia’, la guida assoluta a tutti i luoghi fortificati a Nord Est

Alla valorizzazione dei castelli e del patrimonio culturale della regione, e non solo, l’architetto udinese Gianni Virgilio ha dedicato gran parte della sua vita. L’ultima fatica è Mirabilia. 151 opere fortificate a Nord Est e dintorni (Andrea Moro editore), decimo capitolo di un lungo percorso di studi e ricerca. In trent’anni, Virgilio ha visitato oltre 700 luoghi fortificati, uscendo anche dai confini del Friuli Venezia Giulia. Dopo la trilogia Andar per castelli del 2003 (Forum), nella quale sono descritti 120 siti della regione, l’architetto si è spinto in Slovenia e ha dato alle stampe, nel 2009, Castelli senza confini (sempre per Forum), nel 2015 Castelli senza confini 2 (Moro), un viaggio tra le opere fortificate di Veneto, Trentino e Tirolo austriaco, e nel 2017 il volume dedicato ai luoghi castellani che un tempo si trovavano sul territorio interessato dal Patriarcato di Aquileia. “Mirabilia – spiega Virgilio – si potrebbe definire il ‘meglio di’, ma non ho fatto un copia e incolla dei libri precedenti. Ho aggiunto, infatti, tanti tasselli e ho fotografato ex novo 15 siti del Friuli. Come sempre sono stato aiutato da diversi amici, Silvester Gaberscek, Fiorenzo Degasperi e Wilhelm Deuer, e ho chiesto a mio figlio Gabriele Virgilio di disegnare la copertina e le illustrazioni interne. D’altra parte, chi meglio di lui, che mi ha accompagnato a visitare castelli da quando era piccolo, poteva descrivere l’ultima fatica. E’ sua anche l’idea di raffigurare l’inizio del mio viaggio come l’ingresso di Dante nell’inferno e la fine come l’uscita a ‘riveder le stelle’. Un ulteriore modo, per rendere omaggio al sommo poeta nei 700 anni dalla morte”. Mirabilia raccoglie i migliori siti, secondo Virgilio, degli oltre 700 descritti in tanti anni di studio. “Direi che con questo libro - spiega Virgilio – ho concluso il mio lavoro. Vorrei inaugurare il ciclo dei castelli federiciani, ma vorrebbe dire spingermi molto lontano da casa. Chissà, forse in futuro”. Il volume sarà presentato al Museo archeologico di Cividale sabato 17, alle 17.