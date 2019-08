È morto Sergio Scabar, tra i grandi della fotografia contemporanea

Si è spento nella sua casa a Ronchi dei Legionari il fotografo Sergio Scabar. Da decenni impegnato nella sua grande passione, la fotografia. E proprio in questi giorni è esposta la prima mostra antologica a lui dedicata, ‘Oscura Camera’, ospitata a Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia. La mostra è, come detto, la prima antologica in Italia dedicata proprio a Scabar, artista che ha fatto dello scatto un vero strumento di riflessione e di indagine. Autodidatta, Scabar è divenuto noto per l’originalità de Il teatro delle cose del 1999, lavoro che ha segnato la sua svolta stilistica votata a una ricerca poetica incentrata sull’essenzialità degli oggetti e delle loro forme.

Scabar nasce a Ronchi dei Legionari nel 1946, dove ha vissuto e lavorato. Comincia ad interessarsi alla fotografia nel 1964. Dal 1966 al 1974 partecipa saltuariamente a concorsi nazionali ed internazionali utilizzando la fotografia soprattutto con finalità di racconto e reportage. Successivamente, negli anni '80, il suo lavoro prende una svolta sostanziale, la figura umana esce dai suoi lavori ed il suo interesse si concentra sulla natura, sublimando l'aspetto materiale e concettuale.

Col lavoro ‘Il Teatro delle cose’ nel 1996, inizia una stampa alchemica ai sali d'argento ‘unico esemplare’. Il metodo di lavoro artigianale emerge maggiormente rispetto alle opere precedenti: c'è il contatto con i materiali, il riappropriarsi dei metodi, della meticolosità e dei tempi, la particolare taratura sui toni bassi, con l'uso dei rapporti chimici e sensoriali, uniti nella ricerca dell'essenza della creatività. Nel 2003 ha ricevuto dal C.R.A.F. il premio ‘Friuli-Venezia Giulia Fotografia’, nel 2008 ha pubblicato per Marte Edizioni il Volume ‘Silenzio di Luce’, nel 2010 il volume ‘Cidinors’ edito da Associazione Cultural Colonos.