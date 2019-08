‘Dedica’ alla tempesta che ha distrutto nel 2018 i nostri boschi

Dopo un periodo di pausa, il Nuovo spazio di Casso, vicino alla Diga del Vajont, riapre all’arte contemporanea con due mostre ‘doppie’ organizzate da Dolomiti contemporanee. Sentieri non-euclidei è il titolo della bipersonale con opere di Mirko Baricchi e Alberto Scodro, aperta da domenica 4 al 29 settembre. Il progetto, a cura di Daniele Capra, presenta una ventina di lavori su tela e di natura scultorea realizzati recentemente dagli artisti, nonché interventi sviluppati in residenza, che raccolgono alcuni significativi stimoli ambientali del luogo.



Il titolo fa riferimento alla geometria che consentì il superamento delle teorie basate sui postulati di Euclide, ampliando le potenzialità analitiche e generatrici della disciplina. Sentieri non-euclidei analizza come l’opera sia l’esito di un flusso mentale e di un processo fisico/materico di stratificazione caratterizzati da percorsi non-lineari.



La pratica di Baricchi (La Spezia, 1970) è rivolta in forma esclusiva sulla pittura ed è focalizzata sul processo esecutivo dell’opera, caratterizzato da una processualità rapida ed incessante. La ricerca di Scodro (Marostica, 1984) è mirata ad evidenziare linee di tensione ed elementi di discontinuità dei luoghi, delle architetture e della materia, oggetto di interventi scultorei ed installativi, molti dei quali site-specific.



L’altra bi-personale, con le stesse date, è Fibra flessa (schianta l’uomo non il bosco), realizzata nell’ambito dei Dolomiti Days e ‘dedicata’ alla tempesta ‘Vaia’, che tra il 27 e il 30 ottobre 2018 ha colpito anche le montagne friulane con danni incalcolabili e di cui sono ancora sconosciuti gli effetti a lungo termine sulla foresta. Giorgio Barrera e Filippo Romano hanno compiuto una ricognizione dei luoghi colpiti dal maltempo, nelle Dolomiti bellunesi e friulane, restituendo attraverso la fotografia e il video un’immagine del paesaggio mutato e degli abitanti delle aree colpite, partendo dal conceto che la foresta è ‘perduta’ solo nella prospettiva a breve termine degli uomini, ben diversa da quella della natura.