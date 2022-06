Può un disegno cambiare il destino di una persona? Come può un artista usare il suo lavoro per denunciare un’ingiustizia? Un incontro con Gianluca Costantini che ci racconterà come è nata e cresciuta la mobilitazione a supporto di Patrick Zaki. Venerdì 17 giugno alle 18 sotto la Loggia del Lionello Il Circolo Nuovi Orizzonti ospiterà il disegnatore Gianluca Costantini, artista attivista che da anni combatte le sue battaglie attraverso il disegno.

Con la giornalista Laura Cappon ha da poco pubblicato una graphic novel dal titolo “Il caso Zaki: una storia egiziana” che ripercorre le tappe di questa storia di diritti umani negati in un paese tristemente noto per violenze su oppositori e attivisti. Il libro diventa così l’occasione per parlare di come è nata la mobilitazione a supporto del giovane attivista egiziano e quale sia stata la sua importanza internazionale. Dialogherà con l’autore Marta Rizzi.

La vicenda di Patrick Zaki inizia il 7 febbraio 2020. Iscritto a un master in Studi di Genere presso l’Università di Bologna, e collaboratore di Eipr – Egyptian Initiative for Personal Rights, il giovane studente egiziano viene fermato all’aeroporto del Cairo mentre fa ritorno a casa. Dopo ventidue mesi di prigionia, e richieste di scarcerazione arrivate da tutto il mondo, il 7 dicembre 2021 si è tenuta la terza udienza del processo. Un verdetto che sancisce finalmente la libertà allo studente, ma non ancora la completa assoluzione.

La serata fa parte della rassegna estiva del Circolo People -Le persone, il potere, la pace, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine.

Tutti gli appuntamenti saranno svolti in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid; per informazioni sull’incontro inviare una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com