‘Il Frico’, il sapore giusto per la satira

Uno dei premi più importanti in Italia, che da 49 anni celebra l’umorismo, la comicità e il sarcasmo più graffianti, arriva in Friuli. Merito dell’irriverente banda di Mataran, che da febbraio ha creato un inserto di satira, il Frico, all’interno del nostro settimanale, in edicola l’ultimo venerdì di ogni mese. Il Frico è piaciuto così tanto agli ‘esperti’ dello storico Premio di Satira Politica Forte dei Marmi da aggiudicarsi lo speciale Premio per la satira su carta, portando un gruppo di creativi della regione al fianco di nomi come Fran Lebowitz, Vale io Lundini, Fumettibrutti, Walter Siti e persino Pio e Amedeo!



“MERCE SEMPRE PIU’ RARA” - Sabato 18, nella cerimonia conclusiva in un locale altrettanto storico come la Capannina, riceveranno la statuetta realizzata dal corregionale Altan, uno dei padri della satira in Italia. La motivazione ufficiale del riconoscimento - che cita esplicitamente il nostro settimanale – non lascia dubbi: “La satira sulla carta stampata è merce sempre più rara, ma quelli di Mataran resistono. Un collettivo di disegnatori e autori, orchestrati da David Benvenuto e Marco Tonus, che dal 2015 raccontano il lato grottesco dell’operoso Nordest attraverso un giornalismoparodia in cui ogni dettaglio, dalle illustrazioni alle (finte) pagine pubblicitarie, rivela una qualità e una cura che ricordano l’epoca d’oro de il Male”.



UN CASO UNICO IN TUTTA ITALIA

LA CONCORRENZA DELLA RETE

- “Ci sentiamo per davvero eredi de il Male e siamo fieri e stupiti sia del riconoscimento che del confronto – ammette Marco Tonus, che ha ricevuto anche un premio speciale per Il Pangolino, la sua parodia di Topolino ai tempi del primo lockdown – Al Premio Forte dei Marmi sono passati tutti i nomi che contano e ora quindi è il nostro turno! Il connubio Il Friuli-Il Frico è un caso unico in tutta Italia ed è pure molto invidiato. Gli appassionati di fuori regione ci scrivono dicendo che gli piacerebbe trovare una cosa simile nella loro città; anche se magari non capiscono tutti i riferimenti locali, apprezzano la qualità e il coraggio di chi ha voluto e sostenuto un progetto così”.- Una soddisfazione ancora maggiore se si pensa alla ‘concorrenza’ della rete, e non solo, nel far ridere con le armi della satira. “Un tempo le riviste stampate erano molte di più e tra i premiati c’erano anche nomi internazionali, oltre ai titoli più famosi in Italia. Oggi – prosegue Tonus, coordinatore del gruppo di Mataran con Benvenuto – c’è tanta concorrenza nell’intrattenimento online e la nostra sfida è più dura perché, se le fake news sono il pane quotidiano di certa informazione tout court, devi giocare diversamente. Se il giornalismo ha fatto proprie e le armi della satira, la nostra partita è più difficile per far continuare ad esistere l’umorismo: abbiamo smussato gli angoli e lavoriamo in maniera chirurgica, anche se continuiamo a sparare col fucile per prendere le zanzare. La regola è sempre la stessa: non si può piacere a tutti. Però abbiamo un grande seguito e i fatti ci hanno dato ragione, anche nei progetti collaterali, come la rassegna di stand-up e le presentazioni. Ora vediamo chi sarà il prossimo ad arrabbiarsi: ci sono le elezioni amministrative, per cui la prossima settimana...”