‘In cammino con i popoli delle terra’

Viaggi di conoscenza, denuncia e testimonianza in terre lontane, al fianco degli ‘ultimi’, o faccia a faccia coi fantasmi della Storia. Anche se lui non c’è più, la voce di don Pierluigi Di Piazza non smette di parlarci, e la sua eredità spirituale, umana e religiosa è presente nei suoi progetti.

Come i viaggi compiuti in Sudamerica dal 1999 (in Colombia, Messico, Brasile, Guatemala ed El Salvador), ma anche in Sicilia e Puglia e in Giappone nel 60° anniversario dell’olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki.

Le riflessioni su questi viaggi,effettuati “per incontrare l’altro, dove egli vive”, sono state raccolte nel libro 'In cammino con i popoli della terra. Incontri, dialoghi, vissuti, riflessioni' (Alba Edizioni). Il suo lascito spirituale: un esempio di impegno nella condivisione, che sarà presentato al Centro Balducci di Zugliano venerdì 24 febbraio, con tanti ospiti.

“Pierluigi – racconta il fratello Vito Di Piazza - ha intrapreso questi viaggi per conoscere da vicino le condizioni di vita dei popoli. A ogni rientro era molto contento, si sentiva profondamente arricchito nel poter guardare il ‘nostro’ mondo anche con gli occhi degli impoveriti della terra. E aveva acquisito la convinzione, incontrando queste comunità, che i poveri sanno guardare avanti con fiducia, nella speranza di poter lottare per la giustizia, mai rassegnati”.

A Hiroshima e Nagasaki, invece, il ricordo dell’apocalisse nucleare lo rimandò al Friuli: “Ho pensato spesso alla base Usaf di Aviano, alle sue armi, ai caccia-bombardieri, alle 50 atomiche; e più che mai l’ho considerata un assurdo, a cominciare dall’offesa alle vittime dell’atomica, ai sopravvissuti. Come mai tanto silenzio, tanta acquiescenza, tanta noncuranza e ci si continua a comportare come se Aviano non ci fosse?”.