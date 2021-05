‘La rosa di Gerico’, ossia resistenza e rivoluzione contro l’indifferenza

Una storia di militanza vera, di resistenza e rivoluzione, che prosegue e integra il racconto presentato nello spettacolo Spartaco 44, portato in scena dall’autore e dal gruppo I fiori di Bakunin. E’ una scelta logica e ‘in linea’ quella di Andrea Gratton, musicista, attore, scrittore e sindacalista dei lavoratori delle cooperative di consumo.



Dopo l’esordio nell’antologia Cronache dagli anni Zero nel 2010, la raccolta di racconti Karma involontario (2011) e il romanzo Neanche per prendere la rincorsa (2015), il purliliese pubblica La rosa di Gerico, un romanzo storico dedicato a un eroe anarco-comunista della rivoluzione spagnola e della resistenza italiana, stampato ed edito da una cooperativa sociale: la Rosso di Gemona, unica impresa tipografica regionale in forma cooperativa, attraverso l’editore Olmis di Osoppo. Partendo da un piccolo sito di anarchici catalani, l’autore ha ricostruito per 5 anni la vita e le vicende di Mario ‘Spartaco’ Betto, recuperando date, luoghi in cui aveva vissuto, persone che aveva conosciuto, dettagli sui luoghi di prigionia, citazioni di poeti e scrittori coevi.



“In parallelo a questa raccolta di dati storici – spiega - vi era la necessità di colmare tutto ciò che non avrei mai potuto sapere su Spartaco. Avendo contattato ricercatori, parenti e persone comuni che, a decenni di distanza, erano riuscite a darmi solo poche e sparute notizie, ero arrivato a un punto cieco. Così ho fatto la sola cosa in grado di permettermi di restare fedele a Spartaco e al romanzo: ricordare”. Recuperando la memoria storica della propria famiglia e avvicinandola alle gesta di Spartaco, Gratton ha cercato di creare un dialogo continuo “tra presente e passato, tra documento e memoria, tra una generazione e un’altra, tra la scelta di dimenticare e l’obbligo di ricordare. Perché anche di fronte al dolore più duro e all’insicurezza più atroce, scegliere di recuperare le forze a partire dai nostri ricordi e dai legami più solidi è una scelta di campo. Un gesto coraggioso per non lasciare che quel filo di condivisione che ci ha permesso di resistere come individui e società si spezzi in nome dell’indifferenza”.