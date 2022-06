‘Lector in Palma’ omaggia Pier Paolo Pasolini

Sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini l'edizione 2022 di ‘Lector in Palma’, la manifestazione letteraria organizzata dall'Associazione Culturale LiberMente Aps che, da sette anni, attraverso eventi e incontri, promuove l’importanza delle parole e la bellezza della lettura, anche quella eseguita ad alta voce. Nel centenario della nascita del romanziere, linguista, saggista e regista italiano non poteva essere diversamente.

Tre gli appuntamenti organizzati tra sabato 11 e domenica 12 giugno per questa settima edizione, intitolata ‘100 Pasolini’. La permanenza del maestro e scrittore in Friuli e il suo successivo trasferimento a Roma saranno il filo conduttore della scelta delle sue opere.

La manifestazione si articolerà in due giornate. Sabato 11, alle 17, una piacevole staffetta letteraria fra le corti intorno alla piazza centrale sarà l'occasione per ascoltare alcuni testi più significativi dell’autore, in italiano e in friulano, adattati da Alberto Prelli, letti da Paolo Fagiolo, Fabiano Fantini, Nicoletta Oscuro e Aida Talliente.

Seguirà in serata, alle 20.30, all’interno della Polveriera Garzoni, la visione commentata di alcuni frammenti di film diretti dall'autore. Condurrà l'incontro Giulia Cane della Mediateca Mario Quargnolo del Visionario. L'evento è a cura del Centro Espressioni Cinematografiche di Udine.

Infine, domenica 12 giugno, alle 18.30, sempre all’interno della Polveriera Garzoni, Giampaolo Carbonetto e Angelo Floramo approfondiranno il Pasolini giornalista, politico e letterato.

Gli ingressi saranno gratuiti e non necessitano di prenotazione. Sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 negli spazi al chiuso.