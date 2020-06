‘Maravee’ stavolta indossa l’abito estivo

La pandemia ha cancellato interi eventi e rassegne, o nella migliore delle occasioni li ha spostati nel tempo e ridimensionati. Come sempre controcorrente, il festival artistico Maravee ha deciso di anticipare la 19a edizione, tematicamente intitolata Dress, che diventa ‘estiva’ anche per permettere la fruizione da parte del pubblico – nel rispetto delle norme vigenti in merito all’emergenza sanitaria - e concentra tre eventi nel mese di luglio in altrettante località. Il cuore pulsante del percorso scenografico di un’edizione annunciata “frizzante, esplosiva, coloratissima, ironica e seducente, riconfermando il suo format di ‘teatro dell’arte’. Prima lo spettacolo Abiti in Fieste del Teatro Incerto al Castello di Colloredo, sabato 18, seguito dallo spettacolo Trasformismi con Claudia Contin Arlecchino (progetto coreografico di Marina Forgiarini e Martina Tavano) nel sedime dell’ex chiesa della Beata Vergine delle Grazie a Gemona il 24 luglio. In inverno, come sempre, la tappa alle Obalne Galerije di Pirano. Il ritorno nel Castello di Susans, con il main sponsor Gervasoni, è invece assicurato per la prossima edizione.



TRA LUSSO E AMBIENTE

LE TAPPE DEL PERCORSO

- Maravee Dress affronta il tema dell’abito scoprendone tra le pieghe il valore simbolico, sociale e antropologico, per svelarne la cerniera tra interno ed esterno: perché l’abito non è solo una pellicola che sta intorno al corpo, ma pretende di possederlo, plasmarlo e trasformarlo, incidendo sull’identità e sull’ambiente. Motivi di natura / Benedetti Life, ossia L’abito rigeneratore d’Identità e Ambiente tra Arte, Moda e Spettacolo è il titolo del percorso scenografico in programma venerdì 3 luglio alla Casa della Musica di Grado. In mostra gli abiti della stilista slovena Matea Benedetti, che sposa il lusso alla sostenibilità ambientale promuovendo il dialogo fra estetica e coscienza etica, innovazione stilistica e tecnologica.- Il percorso scenografico ideato da Belinda De Vito si dispiega in due suggestioni naturalistiche, con la Collezione Parrots’ Poetry, le opere della Scuola Mosaicisti del Friuli, il lightbox di Adriano Morettin, la performance Upcycling con la voce attoriale di Aida Talliente, gli abiti della stilista udinese Romina Dorigo e il progetto coreutico di e con Erica Modotti, Matilde Ceron, Giulia Bauzon su colonna sonora di Vittorio Vella. “I limiti e le difficoltà offrono sempre l’occasione di affrontare stimolanti sfide – afferma il direttore artistico, Sabrina Zannier – ed è così che abbiamo ripensato il calendario e la mappa geografica delle location. Uno sforzo organizzativo per trasformare le problematiche logistiche generate dall’emergenza in un’opportunità per approdare in nuovi lidi e allargare la mappa del festival, continuando ad accendere i riflettori sui tanti siti di pregio della regione”.