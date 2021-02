‘Mataran’ torna e punta alla pancia dei friulani

Uscirà ogni ultimo venerdì del mese ed è un gradito ritorno per il settimanale ‘il Friuli’, dove il 6 febbraio 2015 esordiva, in allegato, il primo numero di Mataran, foglio satirico realizzato da una redazione quasi esclusivamente under 35. Diventato un periodico ‘a-periodico’ di culto, disponibile gratis e sui social, Mataran è diventato nel tempo un mito. Oltre che un brand capace di produrre gadget unici come le Matarane, un mazzo di carte da briscola reinterpretato da oltre 40 disegnatori del Friuli Venezia Giulia, o il libro-parodia Art regjonâl dute furlane.

La proposta di Mataran in esclusiva per i nostri lettori è Il Frico: un omaggio alla testata, di cui riprende grafica e stile, con storie, fumetti, disegni, umorismo e satira a palate, tra colpi di scena già annunciati e soprese continue. “Se il Friuli è ‘la voce dei friulani dal 1849’ – spiegano i curatori e coordinatori del progetto David Benvenuto e Marco Tonus -, il frico è ‘la pancia dei friulani’ da sempre, e da ora lo sarà anche in un altro modo. Se la satira è il metro della libertà di un Paese, allora vuol dire che in Friuli Venezia Giulia questa libertà c’è, alla grande, ed essere ospitati dal settimanale ‘il Friuli’ è veramente un elemento in più”.



- “Molti conoscono la rivista Mataran, che da due anni ha una vita autonoma grazie al contributo di sostenitori e lettori ed è distribuita gratuitamente anche nei Mataran Point, oltre alle varie chicche che facciamo uscire su Instagram e Facebook. Non tutti forse ricordano che nacque proprio come inserto de il Friuli. La prima pagina di un noto quotidiano con la grande scritta ‘Trieste è friulana’, uscita a cavallo tra 1° aprile e la Fieste dal Friûl, ci ‘lanciò’ in tutti i sensi..., e puntiamo a creare un nuovo strumento per i nostri lettori e quelli del settimanale. Su carta, certi contenuti risultano più interessanti e c’è anche chi li appende a un muro! Sembra strano, ma tante pagine sono finite incorniciate in locali e case private di studenti e cittadini. Tranquilli:, anche se la coda pandemica mette in difficoltà anche noi. Saranno pagine ‘alla Mataran’, questo è certo”.- “Lo spazio mensile permette di raccogliere il meglio e il peggio del breve periodo, con argomenti forti che si prenderannno inevitabilmente la scena. Quindi, la pandemia e il cambio di Governo: poi arriverà Bugo a Sanremo e quello diventerà l’evento più importante. In fondo, da quando siamo tutti ‘sospesi’, questi sono non i giorni, ma gli anni della marmotta, o forse della nutria... Lo staff al lavoro è quello dei collaboratori storici: moltissimi autori del territorio e soprattutto tanti giovani, under 35. E’ un aspetto da sottolineare: vuol dire che ci sono sempre energie nuove nel territorio. La ricetta del… frico sarà la nostra solita: strappare una risata, cercare di ridere dei mali che affliggono la nostra quotidianità e sollevare qualche riflessione usando l’arma della satira per far nascere un dibattito su alcuni temi”.- “Sappiamo che a qualcuno non sono piaciute troppo certe nostre uscite, anche non c’è mai stato uno scontro diretto. Però la satira non deve piacere a tutti e, se lo fa, diventa un’altra cosa. Noi cerchiamo di raccontare il nostro punto di vista, che non è necessariamente quello dei nostri lettori. Il punto obbligato della satira è che da una zona di sospensione della realtà trasforma il conflitto in qualcos’altro. Un comico francese diceva che si può ridere di tutto, ma non con tutti. La satira però non è umorismo, ha meccanismi più complessi: per far ridere, sulla tradizionale buccia di banana deve cadere il potente, il politico! In una società molto polarizzata come la nostra, dove non c’è più dialogo e lo sberleffo diventa attacco, si ride solo del nemico. Infatti: grazie agli algoritmi, abbiamo capito che quando colpiamo certe figure politiche, qualcuno ci leva il like alla pagina, o ci manda strani messaggi senza andare a vedere cosa facciamo da anni. Il nostro fuoco è a 360 gradi: devi andare a caccia di farfalle col kalashnikov, metaforicamente parlando”.- “Il lavoro che facciamo richiede impegno, un’analisi della realtà, ed è necessario per la società: non è solo una risata sguaiata, per quella bastano i video su Youtube. Se vuoi ridere dei ‘nostri’ mali e vizi, intesi come ‘di tutti’, allora il lavoro di Mataran va in questa direzione, anche se la soglia di ‘sopportazione’ nell’umorismo si è molto assottigliata, ma se non ridiamo di quello che siamo, siamo morti. Mentre in Europa sono ancora molto diffuse, le riviste satiriche in Italia negli ultimi anni sono via via sparite. Oltre al Vernacoliere, che resiste, noi siamo un caso più unico che raro: una rivista autonoma, un ‘fortino’ in una regione ancora considerata ai confini dell’impero. Un aspetto che fuori di qui ha incuriosito molti appassionati, che non riescono a comprendere come mai un prodotto di qualità sia confinato nel Nordest. Neanche noi, per la verità… Forse in Italia siamo troppo affezionati alla tv e ai social media, dove quantità non vuol dire sempre qualità”.- “La satira dovrebbe trasformare la rabbia in risate, perché se perdiamo questa capacità diventa rabbia e basta, e sappiamo dove porta. Il nostro Friuli Venezia Giulia è un cortile ristretto, ma ci sono tutti i vizi del mondo: basta raccontarli. Certo, la politica ormai ci fa concorrenza: le sparano sempre più grosse, e quando tocchi certi argomenti si trincerano dietro al fatto che ‘è una battuta’. Anche se il politico, per ottenere consenso, dovrebbe usare un altro linguaggio e non quello dei guitti. Noi comunque, lo specifichiamo subito, siamo contro la satira dei tecnici, perché il più tecnico di tutti è Sdrindule…”.- “Già prima del lockdown, noi eravamo abituati al ‘telelavoro’: una redazione ‘fisica’ non esiste, se non per un servizio finto che avevamo preparato per Rai Regione. Vista la struttura enorme che avevamo allestito, ci sono arrivate decine di curriculum! Comunque, anche se alcuni di noi sono vicini geograficamente, abbiamo sempre usato la tecnologia per contattarci. Visto che il nostro non è un lavoro, ma una passione, quando c’è affinità di obiettivi è pratica e funziona. Però soffriamo la mancanza di socialità, visto che la creatività nasce anche dall’incontro. Per dire: Mataran aveva creato un nuovo format dal vivo per presentare quello che abbiamo prodotto. Uno spettacolo da far invidia al ‘Verdi’ e al ‘Rossetti’, al punto che certi locali non volevano più ospitare le nostre presentazioni perché arrivavano troppe persone!”.- “L’esordio oscillerà tra politica nazionale e regionale, con qualche piccola provocazione per stimolare un confronto su alcuni temi. Siamo sicuri che il primo personaggio che si incavolerà sarà… il direttore del ‘Friuli’. No, scherziamo: sarà una bellissima avventura. Quando sei ospite ci vuole cortesia per gli ospiti, anche se noi siamo abituati a non toglierci le scarpe quando entriamo in casa altrui. Anzi: veniamo invitati proprio per lasciare impronte!”.