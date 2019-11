‘Zero Pixel’, la foto prima del digitale

Una ventina di eventi per svelare la ricerca in fotografia e tutte le sue contaminazioni con scienza, creatività e genialità. Un festival rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire il mondo ‘ai sali d’argento’ con 7 mostre, 3 conferenze, 3 incontri con l’autore, 5 workshop e 2 proiezioni di documentari. Giunto alla 6a edizione, Fotografia Zero Pixel, il festival itinerante dedicato alla fotografia chimica, promosso da Acquamarina, è in programma dal 9 novembre al 15 dicembre, ispirato alla genialità e a Leonardo con il tema conduttore Eureka!

Fotografia Zero Pixel proporrà, in varie sedi triestine e con un appuntamento a Ronchi dei Legionari, i fotografi Renato D’Agostin, giovane maestro della tecnica analogica che ha girato il mondo con le sue mostre; Lina Bessonova, la ‘Chiara Ferragni’ della fotografia analogica che ha raggiunto la fama grazie ai suoi tutorial postati sui social; Gerardo Bonomo, che da oltre quarant’anni si occupa di fotografia in bianco e nero; Roberto Kusterle, punta di diamante della fotografia isontina.

E ancora: la fisica Gabriella Greison e la storica della fotografia e neurobiologa Monica Mazzolini. Il Magazzino 26 di Porto Vecchio celebrerà Mario Giacomelli, uno dei padri della fotografia italiana, che racconta una delle più famose liriche di Leopardi attraverso una sequenza di 34 stampe vintage.

Ad aprire il festival, sabato 9 novembre alle 11 il vernissage della mostra Eureka!, la collettiva tematica alla Biblioteca Stelio Crise di Trieste con una trentina di fotografi nazionali e internazionali, più la’esposizione della copia del Codex Atlanticus, di Leonardo. Nella sede del Consiglio Regionale del Fvg, a Trieste, Camera Obscura, omaggio a Leonardo da Vinci, interamente dedicata alla fotografia stenopeica. Tra le altre mostre, La Rivelazione del Corpo/Body Revealed di Michela Scagnetti e una personale dedicata a Mauro Paviotti, oltre a numerosi incontri, conferenze, proiezioni e workshop. (a.i.)