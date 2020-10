“Ecco come rinnoverò il festival”

Una decina di giorni fa è stata ufficializzata la nuova guida del Mittelfest, il direttore artistico che succede al mandato triennale di Haris Pašovic. Già al lavoro per il festival che verrà, dopo averlo frequentato da spettatore diverse volte, il 37enne Giacomo Pedini rappresenta sotto vari aspetti una novità per il Mittelfest, ora guidato dal presidente Roberto Corciulo. Nato ad Assisi, docente di Storia della regia a Bologna e dramaturg, è stato anche al fianco di Claudio Longhi, neo direttore del Piccolo Teatro di Milano.

Rinnovamento non può che essere la parola d’ordine, vista anche la carta d’identità – che spicca in un Paese in cui si è ‘giovani’ fin oltre i 40 anni - , pur con la grande responsabilità di entrare a far parte di una storia trentennale che ha visto protagonisti nomi come Vaclav Havel, Giorgio Pressburger, Claudio Magris, Carlo Ginzburg, Moni Ovadia, Jerzy Stuhr…



“E’ vero, in Italia si è giovani ‘di lungo corso’ – spiega durante una breve tappa a Cividale -. Forse 15 anni fa sarei stato sfrontato, ma oggi ho la coscienza di chi mi ha preceduto e non posso fare l’iconoclasta. Ho sempre fatto un lavoro di progettazione multidisciplinare, lavorando molto con il teatro condiviso. Oggi la percezione degli spettacoli è completamente cambiata e c’è una generazione di artisti 20-30 enni che preme per parlare al presente. Immaginare qualcosa di nuovo per il Mittelfest è fondamentale”.Senza parlare solo di curriculum: cosa ha convinto il Cda?“Ho presentato il mio progetto come da procedura per il bando, un elemento interessante perché dà la possibilità a persone nuove di confrontarsi subito con una ipotesi progettuale. La riflessione da cui mi sono mosso è duplice: da un lato la promozione di una storia consolidata anche internazionale che non si può dimenticare, dall’altro la riflessione su come rispondere all’uso dello spazio e del territorio per valorizzare i luoghi e ragionare su una teatralità diffusa che vada incontro ai cittadini. Le linee guida sono queste”.A chi si deve rivolgere una rassegna come Mittelfest?“L’idea del festival è di base quella della festa, da quando Wagner ebbe l’idea di Bayreuth. Oggi significa coinvolgere un universo di pubblici frastagliato ed esigente: una proposta vastissima e articolata, in cui devi imparare a dialogare con tutti”.Spesso il festival è stato accusato di non essere abbastanza ‘popolare’ e di prediligere produzioni ‘di nicchia’…“Questa è una vexata quaestio da 150 anni! L’idea di teatro popolare va affrontata in modi diversi, al di là dlla percezione comune, ma se lavori nei luoghi la questione si supera facilmente. Bisogna capire cosa si propone ed è fondamentale lavorare con gli altri. Anche il cinema, in fondo, è diviso convenzionalmente in popolare e d’essai, ma i due si incrociano e così accade anche al teatro”.E le altre discipline?“Questo è un festival multidisciplinare: c’è il teatro, la musica, la danza, magari anche le marionette. Bisogna immaginare eventi più diffusi in spazi ristretti e una lunga progettualità nei mesi che lo precedono, col coinvolgimento delle diverse anime del territorio, comprese le scuole, in un dialogo costante”.Anche i grandi eventi qualche volta sono stati interpretati come ‘fuori contesto’…“Non si può dire sì o no a priori: dipende dal percorso culturale e dal tema, cui stiamo già lavorando. Anzi, se possibile vorremmo anticipare i tempi”.E il legame con la Mitteleuropa?“Dobbiamo capire a cosa pensiamo. E’ un concetto sfuggente e letto in maniera diversa, un’area mobile da capire. Nel ‘91 la sfida storica era andare incontro all’Est, oggi il contesto è cambiato. E’ un territorio poroso, al di là dell’Ovest e dell’Est: una sfida appassionante”.