“Forse non tutti sanno che in Friuli” a Chiopris

Torna a Chiopris un graditissimo ospite, Angelo Floramo, questa volta per presentare 'Forse non tutti sanno che in Friuli' (Newton Compton).

Nelle sue pagine, il professore racconta la storia famiglia dei Savorgnan, il passaggio dall’amministrazione francese agli Asburgo, la lunga dominazione viennese. Fino ad arrivare alle due grandi guerre, al rinnovamento della regione che ne seguì e all’episodio tragico del 6 maggio 1976: il distruttivo terremoto. Un viaggio nelle storie e nei ricordi degli uomini che l’hanno fatta.

Dialogherà con lui Ivan Bianchi, giornalista di Telefriuli e Il Friuli. Appuntamento il 18 dicembre alle 20.45, presso la sala polivalente di via Nazario Sauro, 10. Al termine della serata seguirà un rinfresco e gli auguri di Natale.