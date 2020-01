“Senza memoria si torna al 1933”

Quando le truppe dell’Armata rossa, il 27 gennaio del 1945, liberarono i 7mila prigionieri di Aushwitz, terminò la parabola del nazismo e iniziò il periodo del secondo dopoguerra. Quella data fu così fondamentale da meritare di essere ricordata e celebrata. Alla vigilia della Giornata della memoria della Shoah, che ricorre, come ogni anno, il 27 gennaio, abbiamo voluto interpellare un interlocutore non imparziale, ma oggettivo, per capire quale sia il significato di questa celebrazione. Si tratta di Giorgio Linda, presidente dell’Associazione Italia–Israele di Udine, che ha approfondito diversi aspetti della questione.

Che valore ha celebrare la Giornata della memoria?

“Ha un’importanza fondamentale, soprattutto in questo periodo in cui l’antisemitismo sembra sdoganato”.



A cosa si riferisce?

“Un recente sondaggio di Euromedia Research ha indagato l’antisemitismo tra gli italiani. I dati sono sorprendenti: Il 6,1% degli intervistati si definisce ‘poco favorevole’ o ‘non favorevole’ alla religione ebraica. La percentuale dei negazionisti della Shoah non è altissima (1,3%), ma fra quelli dichiaratamente antisemiti, il 49% imputa la propria posizione allo strapotere economico degli ebrei, mentre quasi il 47% li accusa di sentirsi una razza superiore. Si tratta di concetti antichi, che arrivano dal Medioevo, ma amplificati dalla propaganda nazista. A ciò si aggiunge, per il 14%, l’attribuzione della responsabilità di un ‘genocidio’ palestinese da parte di Israele”.



Corriamo davvero il pericolo che le idee antisemite si diffondano come in passato?

“Se pensiamo che si possa tornare al 1938, anno della promulgazione in Italia delle Leggi razziali, mi sento di dire di no. Se invece pensiamo al clima del 1933, quando il nazismo prese il potere in Germania, dico che, in fondo, siamo ancora fermi a quel punto. In base al sondaggio citato, infatti, il vero pericolo è l’antisemitismo strisciante, quello che fino a poco tempo fa restava relegato nei pensieri di molte persone che oggi, invece, non si fanno scrupolo di esprimere la loro ostilità verso gli ebrei e Israele”.



La violenza verbale esplosa sui social riguarda gli ebrei, ma anche donne e omosessuali.

“Certo, il fenomeno è trasversale, riguarda un certo atteggiamento verso chi percepiamo come diverso. Gli attacchi veementi dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’ non sono però in assoluto un elemento negativo”.



Cosa vuol dire?

“Che forse è meglio affrontare la verità di atteggiamenti ostili piuttosto che l’ipocrisia. Almeno si capisce bene la situazione con cui ci si deve confrontare”.



Quali sono gli strumenti di prevenzione?

“La conoscenza, la comprensione, la memoria. Evitare il silenzio complice. Per questo è importante celebrare il 27 gennaio attraverso eventi mirati e focalizzati. Non dimentichiamoci che commemora le vittime dell’Olocausto, non genericamente la sofferenza delle popolazioni durante le guerre né il dolore. È un preciso evento storico che va conosciuto e intrepretato attraverso differenti linguaggi artistici. In quest’ottica il calendario di eventi negli ultimi anni è più centrato - e quindi più adeguato - rispetto a quello di qualche anno fa”.