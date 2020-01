(Far)Macia, la proposta culturale di Spilimbergo di biblioteca e farmacie

A iniziare l’anno con un pizzico di freschezza e di novità culturale ci pensano insieme la Biblioteca civica “Bernardino Partenio” di Spilimbergo e le Farmacie cittadine “Della Torre”, “Santorini” e la Farmacia della frazione di Tauriano.

Viene da chiedersi che cosa mai possano condividere due servizi, che difficilmente vengono accostati nel pensiero comune.

A fare da filo rosso è il concetto di salute delle persone. Che cosa significa promuovere la salute? La biblioteca e le farmacie credono che il benessere fisico derivi anche dal prendersi cura di se stessi in altri campi, incoraggiando, ad esempio, la cura intellettiva della propria persona.

E quando ci sono percorsi di promozione della lettura, che sembrano fatti apposta già dal nome, per creare la giusta alchimia, il gioco è fatto.

È nato così (Far)Macia, un nuovo contenitore di incontri letterari all’interno del collaudato percorso per ragazzi e adulti “La Macia dei Libri”, che quest’anno è alla quinta edizione.

Il titolo gioca con le parole macia, antica unità di misura che caratterizza Spilimbergo e che la biblioteca ha adottato come misura di uno scaffale di libri ideale e le parole fare e farmacia.

(Far)Macia si presenta graficamente in modo originale e intrigante. Ha l’aspetto di una confezione di medicinale, un’elegante scatoletta di compresse, completa di foglietto illustrativo e una ricetta medica, che illustrano le proprietà e le caratteristiche di rimedi, per l’appunto, diversi.

Si tratta di incontri letterari, dedicati a svariati temi, ispirati ad alcuni libri della bibliografia che compone il fulcro della Macia dei Libri. Appuntamenti leggeri (secondo la definizione di Calvino), alla portata di tutti, perché la bellezza delle parole è un veicolo universale, da prendere con la facilità con cui si inghiotte una pasticca per il mal di testa. Il risultato di benessere è, forse, preferibile, perché distoglie la nostra mente dai pensieri quotidiani per portarla altrove.

Si comincerà martedì 14 gennaio alle ore 17.00 in biblioteca civica con un viaggio affascinante e scherzoso nella poesia giocosa. Con un titolo che è già un programma, “Maramao perché sei morto Nel meriggiare pallido e assorto” (distico di Guido Almansi), Nico Cappelletti ci condurrà nella poco frequentata selva della poesia comico realistica, parodistica e satirica. Giocheremo a perderci e forse a ritrovarci, leggendo testi spesso poco noti e incontrando autori inaspettati.

A seguire martedì 11 febbraio saranno i grandi “classici” a fare da padroni, proposti dai lettori di Damatrà Onlus, mentre martedì 10 marzo partiremo alla scoperta del grande illustratore Emanuele Luzzati e dei suoi “debiti di gioco” guidati da Fabio Farruggio.

Poesia, grandi classici e illustrazione: l’offerta degli appuntamenti può accontentare i gusti letterari più diversi.

Per chi fosse ancora disponibile ad utilizzare maggiormente il dispensario di (Far)Macia esiste la possibilità di una dose aggiuntiva senza controindicazioni.

Nelle serate di venerdì 14 febbraio e 13 marzo alle ore 20.30 in biblioteca è possibile partecipare al “Gruppo di lettura sui libri della Macia”. Che cos’è un gruppo di lettura? È un momento di scambio di opinioni tra persone che hanno letto lo stesso libro. Si legge a casa, nei giorni che precedono l’incontro e ci si ritrova in biblioteca per parlarne in una conversazione tra adulti molto arricchente.

Grazie a La Macia dei Libri la Biblioteca ha voluto trovare nuove modalità di dialogo con la comunità cittadina e (Far)Macia è divenuta la proposta concreta e condivisa con le farmacie Della Torre e Santorini per un’idea di benessere psico-fisico che passa anche (o soprattutto) dalla cultura.