'Acqua', la mostra collettiva del Fotocineclub Lignano

L’acqua è fonte di vita, parte prevalente della nostra sostanza, risorsa naturale, elemento trasparente ed incontenibile, materia liquida che riflette la luce e modifica la percezione visiva attraverso il fenomeno ottico della rifrazione. L’acqua è presente in una lacrima, l’acqua incontra il cielo nella linea dell’orizzonte, l’acqua scorre in un fluire senza fine come metafora della vita stessa. Ecco come nasce “Acqua”, mostra fotografica collettiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine.



Per l'occasione, l’associazione culturale “Quadrante Arte” ed il circolo fotografico “Il Grandangolo”, che curano stabilmente l’allestimento delle rassegne artistiche nei locali espositivi di via Pradamano da oltre dieci anni, ospitano il “Fotocineclub Lignano”, attivo da quasi quarant’anni in regione, con prestigiosi riconoscimenti anche a livello nazionale. Fotografia subacquea e fondali marini sono tra i soggetti preferiti dal circolo.



L’Opening della mostra è prevista per sabato 26 ottobre, alle 18.30, nei locali espositivi di via Pradamano 21. Interverranno i presidenti dell’associazione culturale “Quadrante Arte”, Pier Paolo Mazzon, del circolo fotografico “Il Grandangolo”, Pierluigi Micelli, e del “Fotocineclub Lignano”, Gianfranco Cervesato; quest’ultimo sarà l'ospite d’onore della serata. Le opere esposte potranno essere visitate gratuitamente fino al 30 novembre, il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12. Ingresso libero.



Info: www.agenda.udine.it