“L'esercizio della memoria è qualcosa di davvero molto importante. Non solo è il recupero del nostro passato, ma è la sua valorizzazione, il poterlo trasmettere alle giovani generazioni. E per questo sono davvero grato a chi, con passione e sacrificio, ha svolto una ricerca cosi bella ed emozionante”. Queste le parole che il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet, ha pronunciato al palazzo municipale ricevendo i cugini Volpato, che, nei mesi scorsi, hanno prodotto il volume 'Al pare Toni. Cento anni dei Volpati in terra bisiaca', presentato da Roberto Covaz e Ivan Portelli in occasione di uno degli appuntamenti di “Noi e la storia”.

Il primo cittadino, assieme all'assessore, Mauro Benvenuto, al presidente della commissione cultura, Renato Chittaro e alla funzionaria, Daniela Vittori, ha consegnato un piccolo dono. “Che vuole essere il segno tangibile – ha proseguito – della nostra ammirazione, il nostro grazie per un lavoro così bello e intriso di grandi emozioni. Grazie anche al Consorzio culturale che lo ha pubblicato”.

Correva l'anno 1919, la Prima Guerra Mondiale era alle spalle quando Antonio Volpato, partendo da Carmignano di Brenta, nel Veneto, arrivò a Dobbia. In Veneto aveva lavorato in una cartiera, ma dopo la Grande Guerra, aveva deciso di non voler tornare in quella fabbrica, dove le persone venivano avvelenate dalla 'cuca', termine dialettale per indicare una sostanza pericolosa utilizzata per la lavorazione della carta e aveva deciso di spostarsi in Friuli Venezia Giulia.

Da Dobbia si spostò poi a Staranzano e, quindi, a Ronchi dei Legionari, nel rione di San Vito nei poderi della famiglia de' Dottori. “Pare Toni” lavora per la famiglia, cercando di concretizzare il suo sogno di affrancarsi dalla mezzadria. Obiettivo che in realtà non riuscì mai a raggiungere, ma seppe con intelligenza e capacità strappare un contratto vantaggioso con la famiglia de' Dottori. E' così che i Volpato diventano bisiachi.