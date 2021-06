'Arte in Natura' nel Rojale con le Donne del Bosco

Opere d'arte all’aperto, installazioni nella natura, con materiali raccolti sul posto, quindi il più possibile naturali e dissolvibili nel tempo. E' questo il percorso che stanno portando avanti le “Donne del Bosco”, un gruppo di artiste ispirate dal movimento Art in Nature, nato in Nord Europa negli anni '80. Dopo la loro presenza ad Ovaro, dove hanno appena concluso le opere "Riflessi" ora in esposizione ai laghetti di Aplis, saranno presenti dal 28 giugno al 3 luglio anche a Reana del Rojale.

Le opere realizzate sono effimere, destinate a dissolversi nella natura stessa in cui sono create. La creatività di ogni artista è sempre tesa a dare un messaggio legato al rispetto dell'ambiente e a farci notare la poesia di ciò che ci circonda. I visitatori, così, possono mettere alla prova le proprie capacità interpretative, oppure lasciarsi sorprendere da un'installazione, da uno scorcio che non avevano notato. A Reana del Rojale l'Assessorato alla Cultura in sinergia con la Commissione Cultura ha scelto di ospitare l'evento presso la pista ciclabile delle Rogge, per valorizzare il nuovo tratto di Zompitta, inaugurato proprio due anni fa, lungo l'antica Rosta Ferracina e vicino al torrente Torre. Si tratta di un parco suggestivo, molto frequentato per la particolare bellezza.



Tra le artiste invitate, due sono proprio rojalesi:, entrambe scultrici conosciute, che lavoreranno in sinergia con le altre artiste, per molti anni insegnante di educazione artistica proprio a Reana del Rojale. Chi lo desidera potrà vederle, giorno dell'inaugurazione del percorso Rojale LandArt, previsto per le 18.30.Le opere saranno poi visitabili tutta l'estate, così i tanti visitatori della ciclabile delle Rogge avranno uno stimolo in più per percorrere questo bel tratto di pista, nella natura e nell'arte. Questo evento è solo uno dei tanti che animeranno l'estate rojalese. Come segno di ripresa e con il desiderio di condividere di nuovo momenti di cultura insieme, l'Assessorato alla Cultura e la Commissione Cultura hanno ideato un vero e proprio calendario di "Intrecci CultuRojali" per unire le varie espressioni artistiche presenti sul territorio. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web:e le pagine Facebook @InformaRojale e @BiblioRojale.