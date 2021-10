'Ascolta chi parla', proseguono gli incontri di Aladura

Proseguono gli incontri di Aladura all’interno della rassegna intitolata 'Accogliere'. Giovedì 21, all'Auditorium Vendramini e venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 9.00, all'Auditorium Grigoletti (per le scuole), è in programma l'incontro 'Ascolta chi parla'.



Ospite Francesca Buoninconti, naturalista e giornalista scientifica. Partecipa al programma Radio3 Scienza, il quotidiano scientifico di Radio3 Rai, racconta la zoologia ai ragazzi su Rai Gulp per La Banda dei FuoriClasse e scrive di scienza, natura e clima per varie testate, tra cui “Il Bo Live” e “Il Tascabile”. In passato ha lavorato con Città della Scienza, Radio Kiss Kiss, Milanoedit, “Rivista Micron” e “Vanity Fair”. Il suo primo libro, Senza confini, ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2019 ed è arrivato sul podio al Premio Galileo 2020.



Si dice sempre che gli animali non abbiano voce, eppure sono dei gran chiacchieroni. Dal nostro giardino alle foreste pluviali, dal parco sotto casa alle profondità dell'oceano, l'aria e l'acqua pullulano di messaggi. C'è chi canta come un usignolo, anche negli abissi; chi "parla" utilizzando dialetti tramandati di generazione in generazione; chi comunica danzando, chi si esibisce in un tip tap alla Fred Astaire o preferisce lo stile inimitabile di Michael Jackson. Infine c'è chi si arrangia con mosse, pose e parate, oppure odori, puzze e profumi. E, come al solito, c'è anche chi racconta una marea di bugie.



In un mondo fatto di messaggi in codice, cosa bisbigliano e cosa si dicono gli animali? Gli uccelli cantano ogni volta che aprono becco? E i pesci sono davvero muti? Perché i camaleonti cambiano colore? Cosa passa per la testa di una gazzellache, inseguita da un predatore, invece di correre a più non posso inizia a saltare? I delfini si chiamano per nome? E il coccodrillo come fa? Ma soprattutto, perché gli animali mentono? Se almeno una volta nella vita vi siete fatti una di queste domande, questo è l’incontro per voi.