'Ascolto dunque sono' al Vigne Museum

Ascolto dunque sono, questo il titolo della sesta edizione di Paesaggi Futuri al Vigne Museum in programma sabato 27 novembre alle 15 al Vigne Museum e a seguire, dalle 16, all’Abbazia di Rosazzo dedicato al progetto editoriale No Man’s Book / Il libro di tutti (Di Paolo Edizioni), collana di libri d’artista prodotta dall’omonima Fondazione con la presentazione in anteprima dell’ultimo volume Ascolto realizzato dall’artista Liliana Moro e a cura di Cecilia Casorati.

Nato per espandere le opere d’arte a un pubblico attento e interessato all’arte contemporanea, ogni pubblicazione di No Man’s Book prevede l’intervento di un singolo artista lasciato libero di utilizzare gli spazi della pubblicazione come se fosse uno spazio espositivo. Una mostra personale sotto forma di libro. Oltre alla nuova opera di Liliana Moro, la collana comprende i libri d’artista di Yona Friedman, Jimmie Durham e Maria Thereza Alves, tutti curati da Lorenzo Benedetti.

Realizzata in collaborazione con Ram radioartemobile e con la Fondazione No Man’s Land, l’edizione 2021 di Paesaggi futuri conferma dunque la natura interdisciplinare del Vigne Museum coinvolgendo ancora una volta importanti esponenti del mondo dell’arte e della cultura per riflettere su temi di attualità legati alla società e alle problematiche ambientali con particolare attenzione al rapporto Uomo/Natura. Arte e scienza quale volano per possibili scenari futuri di crescita e di consapevolezza sociale.

Parteciperanno all’incontro: Liliana Moro (artista), Cecilia Casorati (Presidente Accademia di Belle Arti di Roma e curatrice d’arte contemporanea), Dora Stiefelmeier (Comitato scientifico Fondazione No Man’s Land), Isabella e Tiziana Pers (artiste e fondatrici di Rave East Village Artists Residency), Leonardo Caffo (filosofo). Edoardo Vigna (caporedattore del Corriere della Sera e responsabile dell’inserto Pianeta 2021) aprirà una parentesi dedicata alla causa ambientale e al rapporto Uomo/Natura in continuità con gli altri panel organizzati al Vigne Museum.

Moderatrice dell’incontro Giovanna Felluga (direttrice artistica Vigne Museum / AtemporaryStudio).

Il programma delle attività inizierà alle 15 al Vigne Museum con il saluto di benvenuto di Elda Felluga (Presidente dell’Associazione Culturale Vigne Museum) a cui seguirà la visita alla struttura artistico-architettonica realizzata nel 2014 dall’architetto Yona Friedman con l’artista Jean-Baptiste Decavèle. Il Vigne Museum, dedicato a Livio Felluga per il suo centesimo compleanno, è un museo ideale rivolto alla vite e al paesaggio, collocato tra i vigneti storici di Rosazzo, nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, a pochi passi dalla suggestiva Abbazia benedettina che domina il paesaggio circostante fino al mare.

E’ proprio nella sala delle conferenze dell’Abbazia di Rosazzo che alle 16 prenderà il via l’incontro pubblico Ascolto dunque sono per terminare la giornata alle 18 a pochi chilometri di distanza, nel Borgo di Soleschiano con la visione di In Onda progetto di Liliana Moro realizzato quest’anno a Rave East Village Artist Residency. Alla presenza dell’artista.

La conferenza sarà preceduta venerdì 26 novembre, sempre nella Sala delle Palme dell’Abbazia di Rosazzo, dall’incontro con la giornalista e scrittrice Eliana Liotta che presenterà il suo ultimo libro “Il cibo che ci salverà”, edito da La Nave di Teseo, in occasione della rassegna d'autore curata da Margherita Reguitti “I Colloqui dell'Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid19. Obbligo di Green Pass e mascherina. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: fondazione@abbaziadirosazzo.it