'Blacksad - I colori del noir', visite al buio per piccoli detective

La luce di una torcia per scoprire e ammirare gli splendidi originali ad acquerello di Juanjo Guarnido esposti al Palazzo del Fumetto di Pordenone: attraverso questo punto di vista inedito prendono il via giovedì 28 aprile le visite al buio della mostra “Blacksad – I colori del noir”.



L’appuntamento, in programma dalle 18 alle 19, è rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni ed è condotto da Mara Prizzon, di Eupolis.



Attraverso la luce di una torcia, quindi, i giovani investigatori possono scoprire i segreti dei tanti dettagli presenti nelle opere di Juanjo Guarnido e, come veri detective, indagare in un mondo di bizzarri personaggi creati da uno dei geni del fumetto contemporaneo.

La prossima visita al buio è in programma venerdì 13 maggio.