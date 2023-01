'Che genere di voto?' al Malignani di Udine

La mostra 'Che genere di voto?' ritorna a Udine, all’Isis Malignani, dopo essere stata presentata nelle sedi dell’Università, e – grazie all’interesse suscitato - in altri Comuni friulani, che l’hanno richiesta e ampliata con documenti locali.

Fino al 30 gennaio, i pannelli dei risultati della ricerca saranno esposti nell’atrio dell’Istituto, negli orari di apertura della sede. La mostra sarà a disposizione di tutte le classi che intendono approfondire questo aspetto della storia nazionale e locale, con il supporto delle esperte dell’Associazione SeNonOraQuando? di Udine.

Le prime beneficiarie sono state le studentesse del Progetto Leadership al femminile, trenta ragazze provenienti da cinque Istituti cittadini (Marinelli, Malignani, Percoto, Zanon e Uccellis), che stanno seguendo un percorso di formazione e hanno potuto approfondire questa tematica sotto la guida della storica Roberta Corbellini.

L’esposizione parte dalla primavera 1946, quando l'Italia entra nella modernità, con un passo importante: per la prima volta le donne possono votare. Il loro esordio alle urne arriva con le elezioni amministrative tra marzo e aprile, e poi il 2 giugno - data di portata storica ben maggiore - con il referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e con l'elezione dell'Assemblea Costituente.

Alla chiamata elettorale la risposta delle donne è massiccia. In tutto il Paese vota l'89% delle aventi diritto, in Friuli è l'88,5%. Ma cosa ha significato il riconoscimento del suffragio universale femminile nel nostro territorio? Chi sono le friulane che entrano per la prima volta nella cabina elettorale? E le candidate nelle liste? Questi interrogativi sono i presupposti alla base della mostra 'Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto alle donne 1946-1948', che presenta i risultati della ricerca su sulla rappresentanza di genere in Friuli Venezia Giulia.

L'esposizione, nata da un progetto di ricerca del Coordinamento regionale Donne Anpi e dell'Associazione SeNonOraQuando? Di Udine racconta questo passaggio storico attraverso la selezione di documenti che riportano la voce della stampa locale, delle forze femminili e di quelle politiche, e dell’opinione pubblica riguardo la chiamata alle elezioni. Li affiancano, inoltre, i risultati di un anno e mezzo di lavoro tra gli archivi di numerosi comuni friulani e pordenonesi.