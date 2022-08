Lunedì 8 agosto, alle 18.30, nella Sala Frazionale di Pesariis di Prato Carnico è in programma l'inaugurazione della mostra ‘Cosacchi in Friuli, 1944-1945. Le fotografie di Sergio Gennaro’; a seguire, alle 20.30, si terrà la presentazione del libro curato da Enrico Folisi e Paolo Brisighelli ‘I Cosacchi in Friuli 1944 - 1945. Un percorso per immagini’ a Borc da Uiscja di Pesariis (in caso di mal tempo nella Chiesa dei Santissimi Filippo e Giacomo).

La mostra fotografica sarà visitabile da lunedì 8 a domenica 21 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 (il 15 agosto sarà aperta solo la mattina). L'ingresso e gratuito.

Con il patrocinio di Comune di Udine, Comune di Prato Carnico, Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo di Pesariis, Pro Loco Val Pesarina Aps e Amministrazione Frazionale di Pesariis.